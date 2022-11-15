Yalova'da kasap dükkanda yangın

Yalova’da işletme kapatılırken açık unutulan elektrik sobasından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokak’ta faaliyet gösteren kasap kapalıyken dükkandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işletmenin camını kırarak dükkana girdi ve yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangının dükkan kapatılırken açık unutulan elektrik sobasından kaynaklandığı tespit edildi.