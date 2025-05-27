Yalova'da kayıp şahıs ormanlık alanda ölü bulundu

Yalova'da 22 Nisan'dan beri kayıp olan Özgür Evren Öziş, ormanlık alanda ölü bulundu.

Yalova'da kayıp şahıs ormanlık alanda ölü bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yalova’da 22 Nisan’dan beri kayıp olan Özgür Evren Öziş, ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yalova’da 22 Nisan’da ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın ardından evinden çıkıp giden Özgür Evren Öziş, yaklaşık 1 aydır aranıyordu. Ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Öziş’in cansız bedenine merkeze bağlı Hacımehmet köyünde ulaşıldı. Öziş, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde köylüler tarafından bulundu. Olay yerinde savcı ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Öziş’in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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