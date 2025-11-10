Yalova'da kayıp vatandaş evinden 6 kilometre uzakta bulundu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde kaybolan alzheimer hastası vatandaş, AFAD ve jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen ihbar üzerine, Çiftlikköy Gacık mevkiinde 53 yaşındaki A.B. isimli erkek şahsın kaybolduğu bilgisi alındı. AFAD Arama Kurtarma, Jandarma ve Çiftlikköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Arama Kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, kayıp vatandaş evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Laledere köyü kırsalında bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.