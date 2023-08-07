Yalova'da kontrolden çıkan kamyonet binaya çarptı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü bahçedeki binaya çarptı.

Yalova'da kontrolden çıkan kamyonet binaya çarptı
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü bahçedeki binaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen kazada 41 AEL 025 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, daha sonra yaklaşık 2 metreden bir binanın bahçesine düştü. Araç bahçedeki binaya çarparak durabildi. Kaza sonrası bölgeye trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.