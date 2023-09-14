Yalova'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprü girişinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Yalova'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
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İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprü girişinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul - İzmir otoyolu Osman Gazi Köprüsü girişi Gebze istikametinde viraja hızlı girdiği iddia edilen 16 RAK 52 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan tırda sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.