Yalova'da kontrolden çıkan tır yön tabelası direğine çarptı

Yalova’da sürücüsünün yol hakimiyetini kaybettiği tırın yol ayrımındaki yön tabelasının direğine çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tonami Meydanı’ndaki köprülü üst geçit kent merkezi ayrımında Bursa istikametinden gelen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki yön tabelası direğine çarptı. Tırda maddi hasara neden olan kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yan yana ilerleyen iki tırdan birinin yol ayırımına gelindiği sırada kontrolden çıktığı ve direğe çarptığı görülüyor.

Sürücünün yara alamadan kurtulduğu kazayla ilgili tahkikat sürüyor.