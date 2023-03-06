Yalova'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına düştü

Yalova'da meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Yalova'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına düştü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Yalova’da meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkez ilçeye bağlı Sugören köyünde meydana gelen kazada, köy içi yolda ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikte dere yatağı içine düştü. Bu sırada aracından atlayan sürücü kazayı yara almadan kurtardı.

Öte yandan, dere yatağındaki traktör vinç yardımıyla çıkarıldı.