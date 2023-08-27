Yalova'da korkutan anız yangını
Yalova'nın merkeze bağlı Safran köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yalova’nın merkeze bağlı Safran köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Safran köyünde yerleşim ve orman bölgesine yakın bir arazide anız yangını çıktı. Yangına Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.