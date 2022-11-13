Yalova'da kültür sanat sezonu İlber Ortaylı ile açıldı

Yalova Belediyesi’nin 2022-2023 Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konferansı ile açıldı.

Yalova Belediyesi ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu’ adı altında bu dönem gerçekleştireceği etkinliklerin başlangıcını Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yaptı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi Salonunda, Prof. Dr. İlber Ortaylı katılımcılara Türklerin tarihini anlattı. Binlerce Yalovalının katıldığı konferansa giremeyenler, salon dışında kurulan ekranlardan programı takip etti. Konferansa girmek isteyenler, saatler öncesinden salon önüne geldi. Kültür merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yeni kültür sanat sezonunun hayırlara vesile olmasını diledi. Sezona ilk Türk matbaasının kuran İbrahim Müteferrika ismini verirken amaçlarının gelenekten geleceğe bir köprü kurmak olduğunu ifade eden Tutuk, “Bu sezonu planlarken, en büyük motivasyonumuz gençlerin büyük isimler ile buluşması; onların hayatlarını ve fikirlerini tanımasıdır. Bu kültür-sanat sezonunda çocuk oyunlarından konferanslara, tiyatrodan konserlere, sinemadan edebiyata, tarihten bilime kadar pek çok alanda etkinliklerle karşınızda olacağız” dedi.

Konferansta konuşan Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise İbrahim Müteferrika’nın hayatından bahsederken, Türklerin yakın tarihinden de bahsetti. Prof. Dr. Ortaylı, “Yayıldığı coğrafya, sayısı ve tarihte her zaman oynadığı rol dolayısıyla bu millet, büyük bir millettir. Türk milleti, milattan önceki 5. asırda, kendi alfabesini kullanmaya başlamıştır. Bu tabi bir takım eski milletlere göre çok yenidir. Biz yazıyı geç kullanmaya başlamışız” dedi.

Türk dilinde felsefe yapılamadığı yönündeki eleştirilere açıklık getiren Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu da Türk milletinin matbaa ile olan problemi ile ele alınır. Türkler, lisanı konuşurken, fiili, ikinci yerde değil de sonda geliyor derler. ‘Ben okula gidiyorum’ diyoruz. ‘Sizi kaç defa onunla konuşurken gördüm’ diyorsunuz. Fiil sonda olduğu için felsefe yapılamıyormuş. Anlam düşüyormuş. Tamamen yanlış bir laf. Latin dilinde de fiiller sonda kullanılır. Bunlar abuk-subuk laflar. Mühim olan bu değildir ama bir memlekette, bir dilde fiilin, sıfatın, ismin kullanım ve türetim yolları felsefede çok mühimdir. Türkçeye çevirirken, kelimeleri aynı kök ile kullanırız. Fransızcada, İngilizcede veya Almancada tek kelime ile ifade edemezsiniz. Bu dillerde yan cümleler istenir. Açılmış bir cümle istenir. Yeryüzünün büyük felsefe dilleri eskiden Yunancaydı. Orta çağlarda Arapça, Rönesans devrinde doğrudan doğruya Latincedir. Eğer Türkçede felsefe olmadıysa o bizim zavallı güzel dilimizin değil; konuşanlarının geriliğindendir. Bu çok açık bir şey. Önce konuşanın doğru-dürüst adam olması lazım.”

Konferans sonunda, Tutuk tarafından Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Yalova kağıdı hediye edildi. Konferansı, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, kurum müdürleri ve STK temsilcileri de takip etti.