Yalova'da kurum müdürleri öğrencilerle futbol maçı yaptı

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Minikler Müdürlere Karşı” futbol karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un da müdürler takımında yer aldığı karşılaşmanın başlangıç düdüğünü Vali Hülya Kaya çalarken mücadele öğrencilerin 5-4’lük üstünlüğüyle sona erdi.

Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi Projesi (YEGES) Sportif Etkinlikleri çerçevesinde “Minikler Müdürlere Karşı” futbol karşılaşmasında Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileriyle kurum müdürleri bir araya geldi. Kentteki bir halı sahada yapılan karşılaşmanın başlangıç düdüğünü çalan Vali Hülya Kaya, iki takıma da başarılar diledi. Başkan Mustafa Tutuk’un da forma giydiği mücadeleyi, öğrenciler 5-4’lük skorla kazandı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe yaptığı açıklamada, “Eğitimi sadece akademik faaliyetlerden yana görmüyor, akademik çalışmaların yanında birtakım sportif, sanatsal kültürel faaliyetlerinde öğrencilerimizin hayatına yoğun bir şekilde dokunması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi çalışmamız yani YEGES çalışmamızın çatısı altında birtakım faaliyetler düzenliyoruz. Bundan sonraki spor anlamında faaliyetlerimiz devam edecek. Ortaokul öğrencilerimiz ile ‘Yıldızlar Müdürlere Karşı’, 12. sınıfta sınava girecek öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için yapacağımız ‘Gençler Müdürlere Karşı’ spor faaliyetleri de önümüzde ki günlerde devam edecek” diye konuştu.