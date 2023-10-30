Yalova'da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü etkinliği

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve kentte faaliyet gösteren kanserle mücadele dernekleri Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü etkinliği düzenledi.

17 Ağustos Deprem Anıtı’ndan başlayan yürüyüş Gazipaşa Caddesi güzergâhında gerçekleştirildi. Kent Müzesi önünde sona eren yürüyüşe katılanlar ellerinde pankart ve dövizler taşıdı. Yürüyüş sonunda açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, 1-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanında meme kanseri etkinlikleri düzenlendiğin söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiğini ifade eden Eray, şöyle konuştu:

“Yıllardır da bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlığımız nezdinde 3 tane kanserle ilgili tarama hizmetleri yürütülüyor. Bunlardan ilki ve içinde bulunduğumuz meme kanser farkındalık ayı. 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 senedir bir mamografi çekimi ile ilerliyoruz. Diğer ikinci bir kanser tarama türümüz kolon kanseri, kalın bağırsak kanseri. 50 yaş üstüne bu taramayı yapıyoruz. Gaitada gizli kan testi ile. Üçüncüsü yine kadınlarda rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz. Son 3 yılda 2023’ü de kattığımızda toplam 39 bin 412 mamografi çekimi yapmışız vatandaşlarımıza. Bunlar 40-69 yaş arası kadınlar. Toplamda bin 711 riskli hasta tespit edilmiş. Biz bu risk tespit edilen hastaları uzman hekimlerimize yönlendiriyoruz. Bu bin 711 yönlendirilen hastamızın da 6 tanesine kanser tanısı konulmuş ne yazık ki.”

Eray, kanser tanısı konulması hoş olmadığını dile getirerek, “Fakat erken tanının konulmuş olması hem tedavinin gelişim süreci hem de sağ kalım süresini ciddi anlamda uzatmakta. Bu sebepten dolayı ilimizin de her türlü kültürel ve sosyal etkinlikte farkındalığı yüksek olan bir il olmasını kanser taramalarında da görüyoruz. Yalova meme kanser taramasında Türkiye’de çok üst sıralarda yer alıyor” dedi.

Eray etkinliğe katılanlara da teşekkür etti. Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan da katıldığı etkinlik gök yüzüne pembe balonların bırakılmasıyla sone erdi.