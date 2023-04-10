Yalova'da meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde kontrolden çıkan meyve yüklü tır devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Yalova kesiminde kontrolden çıkan meyve yüklü tır devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu Altınova ilçesi gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAM 39 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerleri aşarak devrildi. Meyve kasalarının etrafa saçıldığı kazada tır sürücüsü, sıkıştığı yerden Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.