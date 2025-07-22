Yalova'da miras kavgası: Ağabey tüfekle kardeşini öldürdü

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle ağabey, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Esadiye köyünde Muhammet Z. (49), sabah saatlerinde aralarında miras nedeniyle husumet olan kardeşi Hızır Z.’nin (45) evinin önüne geldi. Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.

Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından Hızır Z.’nin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarma kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Hızır Z.’nin inşaat işleriyle uğraştığı, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.