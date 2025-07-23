Yalova'da miras kavgasında kardeşini öldüren zanlı ormanda yakalandı

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı jandarmanın operasyonuyla saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Esadiye köyünde dün sabah erken saatlerde Muhammet Zeytin (49), aralarında miras anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kardeşi Hızır Zeytin’in (45) evinin önüne geldi. Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Zeytin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.

Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından Hızır Zeytin’in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Termal dronla yeri 16 saat sonra tespit edildi

Yaşanan olay sonrasında ormanlık alana kaçan cinayet zanlısının peşine düşen jandarma ekipleri şüphelinin yerini termal kameralı dronla tespit etti. Tespit edilen noktaya JASAT istihbarat, 4 asayiş timi, 2 aşayiş komando timi ile operasyon gerçekleştirildi. Çevresi sarılan zanlı 16 saatlik arama sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde miras nedeniyle kardeşinden alacaklı olduğunu ve bu nedenle de cinayeti işlediğini itiraf etti. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, ağabeyi tarafından öldürülen Hızır Zeytin Esadiye köyünde toprağa verildi.