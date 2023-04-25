Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 76 bin 533'ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 mart ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 76 bin 533’e ulaştığı bildirildi.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. Yalova’da, trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 76 bin 536’e ulaştı. Verilere göre, Yalova’da ortalama 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 40 bin 279 olarak açıklandı. Yalova’da trafiğe kayıtlı 14 bin 418 kamyonet, 12 bin 679 motosiklet, 3 bin 358 traktör, 2 bin 258 minibüs, 2 bin 182 kamyon, bin 19 otobüs ve 340 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.