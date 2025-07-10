Yalova'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.G (27) idaresindeki 33 APM 708 motosiklet, Yalova-Armutlu karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan M.K.’ye (52) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.