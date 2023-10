Yalova'da Muhtarlar Günü kutlandı

Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen yemek programında protokol üyeleri kentte görev yapan muhtarla bir araya gelindi.

Muhtarla Günü yemeği Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Disiplin Kurulu Üyesi, Yalova İli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Süleymanbey Mahalle Muhtarı Mustafa Kandemir gerçekleştirdi. Başkan Kandemir, “Bizlere kendimizi özel hissetmemizi sağlayan bu güzel günün kutlamasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve gazi meclisimize buradan şükranlarımızı sunarım. 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayımlanan bir fermanla İstanbul Üsküdar Eyüp ve Galata kadılıklarında daha sonra 2 Aralık 1833’te Kastamonu Taşköprü’de kurulan muhtarlık müessesesi 194 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir” dedi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise muhtarlarla sürekli bir araya gelerek vatandaşlardan gelen taleplerin ve sıkıntıların çözümü adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok kıymetli muhtar kardeşlerim, çok kutsal çok güzel bir görev icra ediyorsunuz. Dolayısıyla bu iş çok meşakkatli ama hayır yönünden de baktığımızda çok feyizli çok mükafatı olan bir iş. Dolayısıyla hepinizi bu 5 yıllık süreçte görevinizi en iyi şekilde yaptığınız için tebrik ediyorum. Çok kısa bir zamanda bir araya geldik ama biliyorum ki hepiniz bulunduğunuz bölgedeki sorunlara duyarlı, çözüm odaklı ve bizim idaremizle her zaman işbirliği içerisinde olduğunuzu biliyorum. 2 tane ilçemizde muhtarlar toplantısını gerçekleştirdik. Çınarcık ilçemizi ziyaret ettik ve diğer bir ilçemiz Armutlu’yu ziyaret ettik. Orada da hem halk toplantısını gerçekleştirdik hem de muhtarlarımızla bir araya geldik. Biz sizlerle her daim berber bu yolda yürümeye ve emek sarf etmeye hazırız. Başta belediye başkanımız, meclis başkanımız, muhtarlar federasyonu başkanımız, mesai arkadaşlarımız her zaman her daim telefonun ucundayız bunu bilmenizi istiyoruz. Yapacağınız bütün işlerde istişare içinde olmamız, bizimle beraber olmanız bizim başarımıza başarı katacaktır. Dolayısıyla sizin işbirliğiniz sizin desteğiniz bizler için çok önemli”

Muhtarlara günün önemine ilişkin hediyelerinin verilmesiyle son bulan programa, kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.