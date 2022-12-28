Yalova'da müzeler, 1 ocakta kapalı olacak

Yalova Belediyesi’ne bağlı müzeler, 1 Ocak 2023 Pazar günü yılbaşı münasebetiyle kapalı olacak.

Pazartesi günleri haricinde açık olan ve Kültür Bakanlığı’na bağlı olan tüm müzeler, 1 Ocak Pazar günü yılbaşı münasebetiyle kapalı olacak. Yalova’nın en çok turist alan bölgelerinden olan Yürüyen Köşk, Kent Müzesi ve kağıt yapımının birebir anlatılarak uygulamalı olarak yapıldığı İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi, 1 ocak pazar günü kapalı olacak. 2 ocak pazartesi günü de müzeler için uygulanan resmi tatilin akabinde 3 ocak salı günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açılacak.