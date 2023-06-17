Yalova'da öğrenci ve velilerin YKS heyecanı
Yalova'da ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı.
Yalova’da ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS’nin yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Öğrenciler okullara girdikten sonra önce polisler tarafından aranarak salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okul bahçesindeki veliler dışarı çıkarılarak okul girişleri kapandı. Bazı öğrenciler son dakikada da olsa sınav salonlarına girmeyi başardı.
YKS’de 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.