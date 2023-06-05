Yalova'da öğrencilerden 'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak Defilesi'

Yalova Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen Yalova Ekofest, renkli görüntülere sahne oluyor. Festivalde minik öğrencilerin atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle gerçekleştirdiği “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak Defilesi” büyük beğeni topladı.

Yalova Ekofest bu yıl "Sürdürülebilir şehir Yalova" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştiriliyor. Festival çerçevesinde Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerinin “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak Defilesi” ilgiyle takip edildi. Su şişesi kapağından plastik poşetlere, birçok atık malzemeden yapılan elbiseler minik öğrenciler tarafından beğeniye sunuldu. Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak Defilesi’nde atık ürünlerden bir çok kostüm yapan öğrenciler, defilede geri dönüşümün önemine dikkati çekti.

Ekomat Projesi’yle ilgili tanıtımların yapıldığı festivalde cam ve metallerin geri dönüşümü üzerine kurulan otomatlara en çok kullanan kişiler ve işletmelere hediye takdim edildi.

Belediye temizlik teknesi tanıtıldı

Öte yandan, festival çerçevesinde Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, belediye bünyesine yeni katılan ve kıyı temizliğinde kullanılacak tekneyi tanıttı. Burada açıklamada bulunan Tutuk, "Fileleri derelerden gelen çöpler denize ulaşmasın diye dere ağızlarına döşüyoruz. Bunun için de bir tekneye ihtiyacımız vardı. 123 kilometre denize sahili olan Yalova’nın bir teknesi dahi yoktu. Bu ilk teknemiz 5,5 metre biraz küçük ama ileride daha büyüklerini de Yalova’ya kazandıracağız. Halkımıza da faydası olacağı, belki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kullanacağı, temizlik için kıyılarda kullanacağımız bir tekneyi daha kazandırmış olduk Yalova’mıza, belediyemize halkımıza" dedi.

Etkinliğe Vali Muammer Erol, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel’in yanı sıra kurum müdürleri de katıldı.