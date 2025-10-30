Yalova'da öğrencilerin üretimleri görücüye çıktı

Yalova’da İsmetpaşa Mazlum Palabıyık Ortaokulu’nda, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri tarafından Fen ve Teknoloji ile Türkçe dersleri kapsamında üretim atölyelerinde hazırlanan çalışmalar, düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, öğrencilerin el emeği ürünlerini inceleyerek yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin ardından Müdür Yılmaz, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında okul öğretmenleriyle bir araya gelerek keyifli ve verimli bir sohbet gerçekleştirdi. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.