Yalova'da okul servislerine sıkı denetim
Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı trafik ekipleri, il genelindeki okul servislerine yönelik denetimler başlattı.
Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı trafik ekipleri, il genelindeki okul servislerine yönelik denetimler başlattı.
Jandarma ekipleri Vali Hülya Kaya’nın talimatıyla servis araçlarına yönelik çalışmalarına başladı. Jandarmanın trafik ekipleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle kent genelindeki okul servislerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde servis sürücüleri ve araçları inceleyen jandarmanın denetimlerinin yoğun şekilde gerçekleştireceği bildirildi.