Yalova'da okul servislerine sıkı denetim

Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı trafik ekipleri, il genelindeki okul servislerine yönelik denetimler başlattı.

Yalova'da okul servislerine sıkı denetim
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Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı trafik ekipleri, il genelindeki okul servislerine yönelik denetimler başlattı.

Jandarma ekipleri Vali Hülya Kaya’nın talimatıyla servis araçlarına yönelik çalışmalarına başladı. Jandarmanın trafik ekipleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle kent genelindeki okul servislerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde servis sürücüleri ve araçları inceleyen jandarmanın denetimlerinin yoğun şekilde gerçekleştireceği bildirildi.

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