Yalova'da okul sporları değerlendirme ve planlama toplantısı yapıldı

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Değerlendirme ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Halil Ibrahim Akmeşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç ve kentte görev yapan beden eğitimi öğretmenleri katıldı. 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Değerlendirme ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Planlama Toplantısı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Akmeşe, toplantıda bu sene Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) ile spor adına atılan her adımı destekleneceğini, okullarda lisanslı öğrenci sayılarının arttırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Akmeşe, ayrıca her sabah öğrencilerin derse girmeden yaptıkları sportif egzersizlerin önemine de değindi.