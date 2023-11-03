Yalova'da ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda kurduğu çadırda uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı.

Yalova'da ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda kurduğu çadırda uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, B.Ü.’nün Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde ormanlık alan içine kurduğu çadırda uyuşturucu madde imal ettiği ve satışını yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ormanlık alanda çadırı bularak arama gerçekleştirdi. Aramada 125 gram sentetik esrar, 17 gram skunk ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili olarak yakalanan B.Ü. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.