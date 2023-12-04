Yalova'da otomobil otobüse arkadan çarptı: 4 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobilin otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yalova'da otomobil otobüse arkadan çarptı: 4 yaralı
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EditörEditör
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Yalova’nın Altınova ilçesinde otomobilin otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Altınova ışıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Yalova istikametinde seyreden 77 AD 506 plakalı otomobil, 41 AEF 727 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 4 yaralı Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.