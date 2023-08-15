Yalova'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yalova'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Yalova’nın Altınova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı beldesi trafik ışıkları mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Muğdat Ö.’ye M.S. idaresindeki 41 DE 731 plakalı otomobil çarptı. Yaya Muğdat Ö., kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.