Yalova'da oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için vatandaşların oy kullanma işlemi başladı.

Yalova'da oy kullanma işlemi başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için vatandaşların oy kullanma işlemi başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yalova’da da vatandaşlar cumhurbaşkanlarını seçmek için sandık başına gitmeye başladı. Sabah erken saatlerde hazırlanan sandıklarda oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi saat 17.00’da sona erecek. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen 14 Mayıs ilk tur seçimlerinde olduğu gibi yoğunluk yaşanmaya başladı.