Yalova'da özel halk otobüsleri bayramın 1. günü ücretsiz hizmet verecek

Yalova Belediyesine bağlı olarak hizmetini sürdüren özel halk otobüsleri Kurban Bayramı süresince hizmet vermeye devam edecek.

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yalova Belediyesine bağlı olarak vatandaşların hizmetinde olan özel halk otobüsleri, Kurban Bayramı’nın 4 günü hizmetini sürdürecek. Bayramın 1.günü 28 Haziran Çarşamba günü ise Halk Otobüsleri ücretsiz olarak sefer yapacak” denildi.

Yalova’nın ana arterleri ve en işlek caddelerini kullanarak vatandaşların hizmetinde olacak olan Özel Halk Otobüsleri Elmalık Köyü-Toki konutları arasında hizmet verecek ve karşılıklı olarak 8 sefer yapacak.