Yalova'da park ve bahçeleri öğrencilerin ürettiği çiçekler süsleyecek

Yalova Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokole TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler tarafından üretilen çiçekler kentteki park ve bahçelerin peyzaj çalışmalarında kullanılacak.

Yalova Valiliği’nde düzenlenen protokole Vali Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe imza attı. Protokol çerçevesinde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarım Teknolojileri alanında eğitim gören öğrenciler tarafından okul serasında üretilen 100 bin kök süs bitkisi Yalova Belediyesi’ne teslim edilecek.

Protokol töreninde konuşan Vali Kaya, güzel bir işbirliğine imza attıklarını belirterek, “Özellikle Yalova’da çiçeklerimizi öğrencilerimiz yetiştiriyor. Belediyemiz de bunları satın alıyor. Dolayısıyla kentin cadde ve sokaklarda evlatlarımızın yetiştirdiği çiçekleri göreceğiz. Meslek liselerimizin sektörle olan buluşmasını ben çok başarılı buluyorum. Bundan sonraki süreçte bu bağlantıyı daha kuvvetli hale getireceğiz. Dolayısıyla bu şekildeki örnek çalışmalar bizim de desteklediğimiz çalışmalar” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise geçtiğimiz yıl liseden 80 bin adet çiçek alımında bulunduklarını dille getirerek, “Bu sene yine benzer bir alım yapacağız. Ama bu yılın geçen seneden bir farkı var. O da bu yıl hangi çiçekleri istediğimizi belirttik. Dış mekanda kullandığımız bu bitkileri okulumuz üretmeye başladı. Dolayısıyla da şehrimize dikeceğimiz bitkileri okulumuzdan alacağız. Güzel bir işbirliği oldu. Geçen sene 80 bin çiçek almıştık, bu sene 100 bin adet çiçek alacak ve şehrimizi bizin okulumuzun ve öğrencimizin ürettiği çiçeklerle süsleyeceğiz. Bu protokolü her yıl yaparak okulumuza ve öğrencilerimizin eğitimine de katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.

720 bin liralık bir anlaşmanın imzalandığı protokolle ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe ise şunları kaydetti:

“Buradan elde edilen gelir de öğrencilerimize gidecek. Okulumuzun gelişimi için kullanılacak. Ben şahsına örnek bir davranış ortaya koymasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Diğer belediyelerimizin de bu anlamda benzer adımlar atmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. ”