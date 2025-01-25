Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bir rögardan mavi renkli su taştı.

Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bir rögardan mavi renkli su taştı.

Yalova’da etkili olan yağışların ardından Taşköprü beldesinde bir rögardan taşan mavi su vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan mavi su taşkınıyla ilgili Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yalova AFAD ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.