Yalova'da Roma dönemine ait küp mezar bulundu

Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Akköy’de bir villa inşaatı kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezar bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akköy Çukuçayır mevkiinde özel bir şirket tarafından yapılan villa inşaatı kazısında, muhtemelen Roma dönemine ait bir adet küp mezar bulundu. Termal İlçe Jandarma Komutanlığı mezarın bulunduğu alanda gerekli emniyet tedbirleri alınarak Müze Müdürlüğüne bilgi verdi. Müze Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınacak izin ile mezar 27 Ekim 2023 (yarın) tarihinde bulunduğu yerden çıkartılacak.