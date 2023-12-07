Yalova'da sanat ve çevre buluşmasına yoğun ilgi

Yalova Belediyesi, ‘Su Ayak İziniz Kaç Numara Resim Sergisi’nin açılışı, Tanfer Dinler’in ‘İklim ve Doğaya Farklı Bakış Açısı’ Söyleşisi Engelsiz Kafe’de gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Yalova Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğrencileri, Yalova Belediyesi’nin düzenlediği ‘Su Ayak İziniz Kaç Numara’ isimli panelindeki çevre temalı konuşmalardan ilham alarak ortaya koydukları eserlerin yer aldığı serginin açılışını Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk yaptı.

Engelsiz Kafe’de gerçekleştirilen serginin açılışını yapan ve ardından sergiyi gezen Başkan Tutuk, resimleri yapan öğrencilerden, eserleri hakkında bilgiler aldı. Sanatın gücünü ve çevre bilincini birleştirerek yapılan resimlerden dolayı Başkan Tutuk, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Serginin gezilmesinin ardından Engelsiz Kafe Prof. Dr. Halil İnalcık konferans salonunda ‘İklim ve Doğaya Farklı Bakış Açısı’ adlı özel söyleşi programına geçildi. Ziraat Yüksek Mühendisi, Sosyal Girişimci, Düşünce Yönetmeni ve Çiftçi olan Tanfer Dinler, katılımcılara çevre sorunlarına yönelik farklı bir perspektif eşliğinde bilgilerini anlattı.

“Öğrencilerimiz Çok Güzel Eserler Yansıtmışlar”

Söyleşi programı sonrası Ziraat Yüksek Mühendisi, Sosyal Girişimci, Düşünce Yönetmeni ve Çiftçi olan Tanfer Dinler’e teşekkür plaketi takdim eden Başkan Tutuk; “Gördüm ki öğrencilerimiz sizin ve diğer katılımcıların bilgileriyle geçtiğimiz günlerde ‘Su Ayak İziniz Kaç Numara’ isimli panelinde yapılan söyleşilerden feyz almışlar. Siz ve diğer katılımcılarımızın konuşmalarından etkilendiklerini, öğrendiklerini resimleyerek çok güzel eserler yansıtmışlar. Şimdi eserlerini bizlerle ve sanatseverlere sergileyerek sundular. Size de bugünkü söyleşi programınızdan dolayı teşekkür ediyor, şehrimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

Başkan Tutuk ardından Dinler’e teşekkür plaketi, genç ressamlara ise katılım belgesi takdim ederek teşekkür etti.