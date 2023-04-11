Yalova'da sebze üreticilerine 52 bin 550 adet hıyar fidesi dağıtıldı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Yalova Seralarında Hıyar Üretimini Artırma ve İyi Tarım Uygulamaları Projesi” çerçevesinde çiftçilere hıyar fidesi dağıtımı yapıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde büyük kentlerin sebze ihtiyacının yakın üretim havzalarından düşük lojistik maliyetlerle karşılanması amacıyla Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir proje hazırlandı. “Yalova Seralarında Hıyar Üretimini Artırma ve İyi Tarım Uygulamaları Projesi” çerçevesinde kentteki 21 çiftçiye 52 bin 550 adet hıyar fidesi dağıtıldı.

Yüzde 25’i çiftçi katkısı, yüzde 25’i yerel katkı, yüzde 50‘i si de bakanlık desteği olan ve toplam bütçesi 1 milyon 21 bin 553 TL olan projede 15 Hazirana kadar toplam 230 bin adet hıyar fidesi çiftçilere dağıtılacak.

Ayrıca 2023 bahar döneminde sebze projeleri çerçevesinde de 26 Nisan 2023 tarihinde 160 bin adet biber fidesi dağıtımı yapılacak.