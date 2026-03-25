Yalova'da servis midibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 20 yaralı
Yalova'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa’nın Gemlik ilçesinden Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir giyim markasının deposuna işçi taşıyan 77 plakalı servis midibüsü, Paşakent mevkiinde sürücü Ş.U.’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kadın işçi G.U.’nun (57) hayatını kaybettiği kazada yaralanan 20 kişi ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta olay yerine giderek bilgi aldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.