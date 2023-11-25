Yalova'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu: 2 yaralı
Yalova'nın Termal ilçesinde şiddetli rüzgarda bir binanın çatısının uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yalova’nın Termal ilçesinde şiddetli rüzgarda bir binanın çatısının uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Termal ilçesine bağlı Yenimahalle’de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu. Yaşanan olayda bölgede bulunan 2 kişi rüzgarla birlikte savrulan parçaların çarpması sonucu yaralandı. 1 yaralı ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.