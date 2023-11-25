Yalova'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu: 2 yaralı

Yalova'nın Termal ilçesinde şiddetli rüzgarda bir binanın çatısının uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yalova'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu: 2 yaralı
Editör
EditörEditör
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Yalova’nın Termal ilçesinde şiddetli rüzgarda bir binanın çatısının uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Termal ilçesine bağlı Yenimahalle’de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu. Yaşanan olayda bölgede bulunan 2 kişi rüzgarla birlikte savrulan parçaların çarpması sonucu yaralandı. 1 yaralı ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman