Yalova'da sopalarla trafik kavgası

Yalova'da trafikte 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirine acımasızca sopalarla saldıran tarafları, vatandaşlar güçlükle ayırabildi.

Yalova'da sopalarla trafik kavgası
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Yalova’da trafikte 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirine acımasızca sopalarla saldıran tarafları, vatandaşlar güçlükle ayırabildi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde bir çekici ile otomobil sürücüsü arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler sopalarla birbirine saldırdı. Birbirine sopayla acımasız şekilde defalarca vuran şahısları, çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Olaya karışan sürücülerden biri kavga ettiği kişinin çekicisine de sopayla zarar verdi.

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Yaşanan olay ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kamerayla kaydedildi.