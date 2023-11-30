Yalova'da su basan sitedeki 10 kişi kurtarıldı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki bir sitede yaşanan fırtına ve yağışlar nedeniyle su baskını yaşandı. Bölgede mahsur kalan 10 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova’da etkili olan fırtına ve yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alınan ihbar üzerine Taşköprü Beldesi Altınkum Sahil Sitesi’ne Yalova AFAD ekiplerinin yanı sıra Taşköprü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sitede mahsur kalan 10 vatandaş tahliye edildi. Öte yandan, su tahliye çalışmaları devam ediyor.