Yalova'da susuz kalan köylü yol kapattı, pet şişeyle ineklerine su içirdi

Yalova merkeze bağlı Kirazlı köyünde hayvanları susuzluktan öldüğünü iddia eden besici inekleriyle yol kapatırken susuzluk yaşayan köylüler de eyleme destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde susuzluk nedeniyle basın açıklaması yaparak isyan eden Elmalık köyü halkının ardından aynı sıkıntıyı yaşayan Kirazlı köylüleri de yol kapatarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Eylemde susuzluktan kırılan büyükbaş hayvanlara pet şişeyle su içirildi. Bölgede jandarma ekipleri trafikte aksama olmaması için sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Köyde 2 aydır yaşanan su kesintileri nedeniyle 2 büyükbaş hayvanının öldüğünü ileri süren Metin Aslan, sürüsüyle köy yolunu kapattı. Besiciye kısa süre içinde köy halkı da destek vererek eyleme destek oldu. Yaklaşık 100 kişi yol kapama eylemine katıldı. Besici Metin Aslan, Kirazlı ve Elmalık köyünde 2 aydır suların olmadığını söyledi. Yetkililerin suyun neden verilmediği hakkında açıklama yapmadığını ifade eden Aslan, bu süreçte 2 ineğinin hastalık yaşamadan öldüğünü, nedeninin ise susuzluk olabileceğini iddia etti.

1 gün su geliyor 4 gün gelmiyor

Kirazlı Köyü Muhtarı Mustafa Temel ise susuzluk nedeniyle yaşanan mağduriyeti dile getirerek, “1 gün su geliyor, bir gün gelmiyor. Ayıptır.” dedi. Eyleme katılan vatandaşlar ise ‘Su istiyoruz’ sloganları attı. Elleriyle pet şişeden döktüğü suları ineklere veren vatandaşlar akrabalarına duş yapmak için gittiklerini söyledi.

Hayvanlara tankerle su geldi eylem bitti

Eylem sırasında bölgeye getirilen su tankeriyle büyükbaş hayvanlara bu kez kovalarla su verildi. Yetkililerden sorunun çözümü için söz alan vatandaşlar eylemlerine son verdi.