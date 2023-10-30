Yalova'da taksiyle minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Yalova'da minibüsle taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yalova'da taksiyle minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Yalova’da minibüsle taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı, Cengiz Koçal Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi döner kavşağında meydana gelen kazada 77 ACE 362 plakalı minibüs, 77 T 0102, plakalı taksiye yandan çarptı. Kazada taksinin bulunan 2 yolcu ve minibüs sürücüsü yaralandı. Çapmanın etkisiyle taksinin arka lastiği koparken minibüs ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na girdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yaralanan 3 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taksini arka koltuğunda oturan yolcu U.S’nin ağır yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.