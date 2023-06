Yalova'da temmuz ayı festivallerle dolu dolu geçecek

TAKİP ET

Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziya Karatekin, düzenlenecek 3 farklı festivalle temmuz ayının dolu dolu geçeceğini söyledi.

Temmuz ayında başlayacak festivallerin ilkini Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) gerçekleştirecek. 3-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali, 24. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.

12-17 Temmuz tarihleri arasında ise 19. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali yapılacak. Kortej yürüyüşüyle başlayacak festival çerçevesinde folklor ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde halk oyunu gösterileri yapacak.

Temmuz ayının son festivalini Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği düzenleyecek. Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Türk Boyları Şöleni 18-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, uzun yıllardır kentte her yıl düzenlenen festivallerin önemine dikkati çekti. Yalova’nın 3 büyük kentin ortasında çok dinamik bir şehir olduğunu ifade eden Karatekin, "Yalova Türkiye nüfusunun bütün özelliklerini barındıran, ülkemizin her coğrafyasından gelmiş insanın, aynı zamanda imparatorluk coğrafyasından, Anadolu’nun dışındaki yerleşim yerlerinden insanımızı barındıran bir yer. Dolayısıyla çok kültürlülüğü öne çıkıyor. Aynı şekilde ilimizde bulunan folklor dernekleri her yıl, yıllardır 3 ayrı festivali temmuz ayında gerçekleştiriyorlar. 3-8 Temmuz’da TUFAG’ın yaptığı bir festival var. Burada dünyanın çeşitli ülkelerinden folklor ekipleri geliyor ve ilimizde kendi kültürlerini gösteriyorlar. Yine 12-17 Temmuz’da Kuzey Kafkas Kültür Derneğimiz Kafkasya bölgesinden değişik kültürlerin burada halk oyunlarını sergiliyorlar. 18-23 Temmuz’da da YAFEM Türk dünyasından bütün farklı kültürleri, folklor ekiplerini getiriyorlar. Aynı zamanda YAFEM sadece folklor ekiplerinin değil gazeteciler buluşması, genç liderler buluşması gibi farklı konseptlerde de festivalini çeşitlendiriyor. O bakımdan yazın çiçekleri, doğasıyla öne çıkan Yalova, kültürel zenginliklerin de yeşerdiği bir şehir haline geliyor. Çok hareketli dinamik bir şehir. Bu güzellikleri görmek isteyenleri Yalova’mıza bekliyorum" diye konuştu.