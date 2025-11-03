Yalova'da termal tesislerde hareketlilik

Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesislerinde yaz sezonunun bitmesiyle başlayan hareketlilik devam ediyor. Kış sezonuna hazırlanan ilçedeki tesisler, şifalı sularıyla yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Termal Kaplıcaları’nda kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hareketli günler yaşanıyor. İlçede faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığına ait Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi’ni ziyaret eden turistler, şifalı sulardan yararlanırken Türkiye’nin ilk ağaç müzesi olan Atatürk Arboretumu’nun doğa güzelliğine de hayran kalıyorlar.

"Bin 700 yıldır insanlar şifa bulmaya geliyorlar"

Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, Termal Kaplıcaları’nda yaklaşık 4 bin yıldır sıcak suyun aktığını ve bin 700 yıllık bilinen bir tarihe sahip olduğunu ifade etti. Kaplıcaların tarihi hakkında bilgi veren Topsöğüt, "İstanbul başkent ilan edildikten sonra Konstantin daha sonrasında buraya geliyor, Kurşunlu Hamamı’nı yaptırıyor. Vefatından önceki dönemde de yine şifa bulmak amacıyla buraya geliyor. Dolayısıyla burası tarihten gelen bir değerle birlikte sağlık turizminin başkenti diyebiliriz aslında. Bin 700 yıldır insanlar şifa bulmaya geliyorlar. Bizans, Osmanlı dönemlerinde burası kullanılıyor. Sultan Abdülmecit annesi Valide Sultan için tedavi amacıyla buraya geliyor. Sultan 2. Abdülhamit, İmparator Konstantin’in yaptırmış olduğu hamamı yine restore ettiriyor 1900 yılında. Daha sonra Atatürk’ün ziyaretiyle aslında buranın tarihi pozitif anlamda değişiyor" dedi.

Topsöğüt, Termal’in büyük şehrin ortasında, bir saatlik mesafe içinde olduğunu ve özellikle günübirlik veya kısa süreli tatil imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Topsöğüt, kış sezonuna hazırlıklarına haftalar öncesinden başladıklarını anlatarak, "Yaz sezonunu yaklaşık yüzde 50-60 doluluk oranıyla geçirdik. Şimdi kış sezonu için doluluk oranlarımızda yüzde 20-30 artış bekliyoruz. Yüzde 70-80 doluluk oranlarını yakalamaya başladık. Bu hafta içi ve hafta sonu arasında değişiklik gösteriyor. Hafta sonları daha çok tercih ediliyoruz. Kasım ayında ara tatil var. Okulların tatil dönemlerinde yoğunluğumuz zaten yüzde 100’ü buluyor" ifadesini kullandı.