Yalova'da tersane işçilerinin kaldığı müstakil evde yangın

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersane işçilerin kaldığı bir müstakil evde çıkan yangından maddi hasar oluştu.

Yalova'da tersane işçilerinin kaldığı müstakil evde yangın
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova’nın Altınova ilçesinde tersane işçilerin kaldığı bir müstakil evde çıkan yangından maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Hersek Mahallesi’nde tersane işçilerin kaldığı müstakil evde çıkan yangın panik ve korku dolu anlar yaşandı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince kısa sürede yangına müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.