Yalova'da tersanede iş kazası: 1 ölü

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan tersanede meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bölgede faaliyet gösteren Sefine Tersanesi’nde çalışan 55 yaşındaki işçi Mehmet Bozbey, üzerine ağır metal parçası düşmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Bozbey, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor.