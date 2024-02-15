Yalova'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan asker konvoyuna ceza yağdı

Yalova’da düzenlen asker uğurlama konvoyunda trafiğin olağan akışını engelleyip diğer araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 14 araç ve sürücülerine toplam 18 bin 882 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, 10 Şubat 2024 günü saat 19.40 sıralarında Sefabey Caddesi ile İstanbul Caddesi kavşağında yapılan asker uğurlama konvoyunda oluşan ve vatandaşlar tarafından şikayet edilen olumsuz görüntüler üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis, KGYS kamera sistemleri kullanılarak trafiğin olağan akışını engelleyip diğer araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 14 araç ve sürücülerini tespit etti. Şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 18 bin 882 lira trafik cezası kesildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Teknolojik imkânlar da kullanılarak halkımızın huzuru ve güvenliği için vatandaşlarımızın da desteği ile denetimlerimiz aralıksız olarak haftanın 7 günü 24 saat devam etmektedir" denildi.