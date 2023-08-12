Yalova'da üç otomobil birbirine girdi: 3 yaralı
Yalova'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yalova’da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Termal yolu Özden Mahallesi sapağında meydana gelen kazada üç otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kazada araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralanan 3 kişi, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.