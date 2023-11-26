Yalova'da uçan çatının altında kalarak yaralandı

Yalova’da etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçarken dev dalgaların kıya vurduğu Çınarcık ilçesinde yollar, ikametler ve işyerleri sular altında kaldı. Fırtınada uçan çatının bir vatandaşın üzerine düştüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yalova kent genelinde fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Termal ilçesine bağlı Yenimahalle’de çatının uçma anı kameralara yansıdı. 2 kişinin yaralandığı olayda bir vatandaşı üzerine çatının düştüğü anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Çatının üzerinde düştüğü vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Çınarcık’ı dev dalgalar vurdu

Öte yandan, Yalova’nın Çınarcık ilçesi ve buraya bağlı Esenköy beldesi de fırtınadan etkilenen yerler arasında oldu. Dev dalgalar yolları kapatırken bazı işyerleri ve ikametlerde su baskınları yaşandı. Dalgalara teslim olan ilçede maddi hasarlar meydana geldi.