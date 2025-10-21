Yalova'da üretilen el yapımı sabunlar 20 ülkeye ihraç ediliyor

Yalova’da üretilen el yapımı doğal sabunlar Çin’den Amerika’ya toplam 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Kadıköy beldesinde üretim ve satış yeri olan firmanın yetkisi Koray Erten, babasından yadigâr geleneksel sabun üretimini 30 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Evlerinin mutfağında başlayan üretim serüveninde bugün ihracat yapar duruma getirdiklerini belirten Erten, "1995 senesinde Kocaeli Gölcük’te üretime başladık. Asıl memleketimiz olan Manisa Akhisar’da herkes kendi sabununu kendisi üretir. Zeytin memleketi olduğu için zeytinlerini toplayıp zeytinyağlarını hasat ettikten sonra bu zeytinlerle sabunlar üretirdik. Sonra bunu biraz daha teknoloji ile, bitkisel yağlar ve bitki özleriyle zenginleştirerek daha kaliteli bir ürün haline getirdik ve bu şekilde ilerlettik. İlk üretim süreci kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için geleneksel olan zeytinyağlı sabun üretimini yaparak evimizde kullanmakla başladı. Sonra gelen talepler üzerine bunu ticarete yansıtarak üretimimizi artırdık. Zeytinyağlı sabunken daha sonra defneli, ısırganlı, çam, terebentin özü, katran sabunlu şeklinde çeşitler ekledik. Aile yadigârı bir işi sürdürmek bizi motive eden bir şey. Bu işin maddi değerinden çok daha yüksek olan manevi değeri bizim için önemli. Babamızdan, annemizden bize yadigâr kalan bu mesleği daha ileri taşımak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Tamamen el yapımı

Ürünlerinin tamamen el yapımı olduğunu dile getiren Erten, "İşimizi çok severek yapıyoruz. O yüzden bu işi sonuna kadar ilerletme hayali içindeyiz. Bunun için üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Sabunlarımızı tamamen elde üretiyoruz. Burada bir üretim bandı yok, makine yok. Üretim sürecimizde tamamen el yapımı kalıplara sabunları elimizle dökerek içinde kullandığımız yağları ve bitkisel özleri karıştırıp kalıplara döküyoruz. Daha sonra bu kalıplardan çıkarıp yine elde paketleyerek, etiketlemesi de elde olacak şekilde yüzde yüz el yapımı kalitede sabunları üretiyoruz. Amacımız tamamen doğal, premium butik sabunlar üretmek" diye konuştu.

Firmalarının ürün portföyünde yaklaşık 70 lokomotif ürün bulunduğunu kaydeden Erten, "Ancak toplam ürün çeşidi 200-300’ü buluyor. Desenli, lifli ve süngerli sabunlar farklı kategorilerde sunuluyor. Türkiye’nin dört bir yanında satışta olan ürünler, Çin, Amerika ve yaklaşık 20 farklı ülkeye de ihraç ediliyor. Hatta Afrika’nın güneyinde yer alan Mauritius Adası’nda bile ürünler rağbet görüyor" ifadesini kullandı.