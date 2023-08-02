Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 212 gram metamfetamin ve 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 81 plakalı bir araç Çiftlikköy ilçesinde takibe alındı. Park halindeki araçta buluşan M.O. ve H.Y. hareket edecekleri esnada polis operasyon düğmesine bastı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramada 212 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Y. ise adli kontrol

şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin diğer bir çalışmasında ise S.K.’nin ikametinde ve ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Gerçekleştirilen operasyonda S.K. yakalanırken, ikamet ve köpeklerle korunan ormanlık bölgede 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.