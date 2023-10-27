Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutukladı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üst torbacı olarak tabir edilen ve sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik maddeler arama köpeği Gölge’nin de katılımıyla yapılan aramada 26 gram esrar ile tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan H.D, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken E.Y. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.