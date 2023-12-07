Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 283,70 gram skunk ele geçirilirken gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 283,70 gram skunk ele geçirilirken gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D. ve A.B.’nin çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getireceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen zanlıların içinde bulunduğu otomobil durdurularak arama gerçekleştirildi. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin’in de katıldığı aramada, iki parça halinde toplam 283.70 gram skunk ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gözaltına alınan zanlılar Yalova Emniyeti’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.